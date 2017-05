Un homme bléssé d'un coup de couteau en voulant porter secours à une femme à Montpellier

Dimanche soir vers minuit et demi un jeune homme de 23 ans est témoin d'une altercation entre un homme et une femme dans le centre ville. Il intervient pour les séparer et reçoit un coup de couteau dans une artère. L'auteur du coup a été arrêté et confondu par les caméras de surveillance.

Le jeune homme sortait de la salle de concert le Rockstore à Montpellier (Hérault). Dans la rue Maguelone , il tombe sur un couple, l'homme est en train de frapper la femme. Il intervient pour les séparer et reçoit un coup de couteau qui lui sectionne une artère. Opéré, il s'en tire avec 21 jours d'arrêt de travail.

L’auteur présumé du coup , âgé de 20 ans a été interpellé par les policiers.

Placé en garde à vue, il a d'abord nié les faits avant de finalement reconnaître son geste. Les policiers lui ont montré les images de la vidéosurveillance installée dans la rue.

Il a été présenté ce mardi à la justice.