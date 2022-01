Un homme blesse deux gendarmes, armé d’un sabre en bois sur la voie rapide à Claira

Ce dimanche matin, un homme de 26 ans a été interpellé par les gendarmes. Il déambulait au milieu de la D83, au niveau de Claira, arme d’un nunchaku et d’un bâton en bois. Il a blessé légèrement deux gendarmes.

Ce dimanche matin, aux alentours de 10 heures, un homme de 26 ans a été signalé en train de déambuler au milieu de la voie rapide, sur la D83, au niveau de Claira. Armé d’un sabre en bois, il tentait de taper les voitures qui passaient.

Plusieurs patrouilles de gendarmes interviennent rapidement. L’homme sort alors un nunchaku, brise le pare brise d’une des voitures et blesse deux militaires. L’un d’eux a été transporté à l’hôpital, mais en est vite ressorti.

Un homme au comportement étrange

L’homme de 26 ans a ensuite a dû être maîtrisé par la force et plaqué au sol. Décrit comme ayant un comportement étrange, rigolant et avalant des objets qu’il avait dans ses poches. Il a été hospitalisé au vu de son état mental et sera placé en garde à vue dès que son état le permettra.

Une enquête pour violences avec armes a été ouverte par les gendarmes.

Un témoin a filmé la scène et a publié une vidéo sur twitter, vidéo qui a été supprimée quelques minutes après sa publication.