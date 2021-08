Un homme blessé par arme à feu à Lorient, deux hommes arrêtés après l'intervention du RAID

Un homme a été blessé par arme à feu, peu avant 13 heures, dans le quartier de Frébault à Lorient ce lundi. Âgé de 22 ans, il a été évacué à l’hôpital du Scorff mais "la victime semble, a priori, hors de danger vital" selon le parquet. La victime est touchée au niveau de la fesse selon les informations de France Bleu Breizh Izel, après avoir reçu un ou plusieurs tirs de projectile.

Deux hommes arrêtés après l'intervention du RAID

Rapidement dépêchés sur place, 25 agents de la police lorientaise ont mené les premières investigations sur le terrain et recoupé les témoignages des riverains dans le cadre d'une enquête ouverte en flagrance. Elles ont permis l'arrestation et le placement en garde à vue de deux individus plus tard dans l'après-midi. Et notamment après l'intervention d'une dizaine de policiers de l'antenne du RAID de Rennes.

Mobile inconnu à cette heure

Âgés de 20 ans et d'une trentaine d'années, les deux mis en cause ont été arrêtés dans un appartement d'un immeuble tout proche selon nos informations. L'un est suspecté d'être le tireur, le second est suspecté de complicité. Pour l'heure, les enquêteurs ne connaissent pas le mobile de ce différend.