Un homme blessé par balle à la Reynerie, à Toulouse

Un homme a été gravement blessé par balle, ce vendredi soir, quartier de la Reynerie à Toulouse. Les secours ont été appelés juste avant minuit pour une intervention cheminement Edgar Varèse. L'homme a été très gravement blessé et a été transporté à l'hôpital de Rangueil.

On ne sait pas se la victime a été touchée à une ou plusieurs reprises. On ne connaît pas non plus les motifs de cette agression.