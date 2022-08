Un homme blessé par balle à Neuves-Maisons près de Nancy, au moins trois individus en fuite

La section de recherche de Meurthe et Moselle est en charge de l'enquête.

Au moins trois individus sont toujours recherchés par les enquêteurs. Ce dimanche matin à Neuves-Maisons près de Nancy, un homme de 34 ans a ouvert la porte de son domicile à ces hommes. Ces derniers ont alors fouillé son garage avant de s'en prendre à la victime.

Après lui avoir porté des coups, ils s'en prennent physiquement au Néodomien avant de lui tirer dessus. La victime est blessée au trapèze mais parvient à s'enfuir et à donner l'alerte. Les trois auteurs prennent alors la fuite. Le trentenaire a été admis au CHU, ses jours de ne sont pas en danger selon le parquet.

Une enquête a été ouverte pour tentative de vol avec arme et tentative de meurtre. Elle a été confiée à la section de recherche de Nancy. Ce lundi matin, aucune personne n'a été interpellée, le mobile de ces violences n'est pas non plus connue à cette heure.