Une nouvelle agression par balle à Toulouse, ce dimanche soir

C'est une riveraine qui nous a dit avoir entendu plusieurs détonations, ce dimanche soir dans son quartier, non loin de la rue Ebelot et de la rue du Général d'Amade, dans le quartier Croix-Daurade à Toulouse. Les pompiers appelés entre 20h et 20h30 ont rapidement porté secours à un homme de 28 ans qui venait de faire tirer dessus, blessé à la main et à la cheville. Il a été transporté au CHU Purpan. Des témoins affirment également avoir vu une voiture lui rouler dessus à plusieurs reprises avant de prendre la fuite. On ne connaît pas encore les raisons de cette nouvelle agression.

Au début du week-end déjà, dans la soirée de vendredi, un homme de 18 ans a été blessé par balle, cette fois, dans le quartier Bagatelle, à l'Est cette fois de Toulouse. Dans cette affaire aussi, le ou les agresseurs avaient réussi à prendre la fuite.