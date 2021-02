Un homme grièvement blessé ce jeudi soir à Villeneuve-lès-Avignon

Un homme de 26 ans a été grièvement blessé par balles ce jeudi soir à Villeneuve-les-Avignon. Il a été pris pour cible devant son domicile en présence de sa femme et de son jeune enfant. L'enquête s'oriente vers un règlement de comptes.

Un homme de 26 ans a été grièvement blessé par balles ce jeudi soir à Villeneuve-lès-Avignon. Il a été pris pour cible par deux hommes cagoulés et armés alors qu'il rentrait chez lui en compagnie de sa femme et de son fils âgé de 2 ans et demi. L'agression s'est déroulée vers 22 h30 sur le parking de sa résidence située à proximité du lycée Jean Vilar. Selon nos informations, une vingtaine de coups de feu ont été tirés. L'homme a été atteint par 12 balles. Il a été hospitalisé dans un état grave. Son pronostic vital est engagé. Le véhicule des agresseurs a été retrouvé -incendié- dans le quartier Monclar d'Avignon, quelques minutes après l'agression.

La piste du règlement de comptes

C'est le service de Police Judiciaire d'Avignon qui est chargé de cette enquête ouverte pour "tentative d'homicide en bande organisée." A cette heure, la piste du règlement de comptes ne semble faire aucun doute. La victime -originaire du quartier Monclar d'Avignon- était connue des services de police pour des affaires liées à des trafics de stupéfiants. Il était sorti de prison en décembre 2019. Ses agresseurs sont activement recherchés.