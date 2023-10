Un homme blessé par balle place du Pâtis Saint-Lazare au Mans

Ils sont plusieurs à avoir entendu "comme un gros pétard", mais c'est bien un tir d'arme à feu qui a retenti ce dimanche 1e octobre place du Pâtis Saint-Lazare au Mans. Vers 21 h, un jeune homme a été blessé par balle à la jambe et a été pris en charge par les secours au niveau de l'arrêt de bus Saint-Lazare, près du pont de chemin de fer, comme l'a également révélé Ouest-France . La police indique que plusieurs personnes ont été interpellées et placées en garde-à-vue dès le lendemain.

ⓘ Publicité

Que s'est-il passé donc dans ce quartier du Mans réputé tranquille ? D'après des témoignages recueillis sur place, un groupe de quatre jeunes hommes se trouvait à proximité des toilettes publiques lorsqu'il a été pris pour cible par un tir provenant d'une voiture. Celle-ci a ensuite pris la fuite en direction en direction du centre-ville par l'avenue de la Libération.

"Ils ont appelé à l'aide dans le quartier"

"Après, j'ai vu les quatre gars traverser la route pour aller vers l'arrêt de bus, l'un d'eux boitait à cause de sa blessure, raconte un habitant du quartier, ils ont ensuite appelé à l'aide et quelques personnes sont sorties pour les aider et appeler les secours." Ces appels à l'aide, un autre habitant Benjamin, les a également entendus depuis son immeuble surplombant la place, quand il a ouvert la fenêtre suite à cette "grosse détonation" : "On a alors compris qu'il y avait eu une agression, en bas ça courrait un peu dans tous les sens."

Plusieurs véhicules de pompiers ont été dépêchés sur place pour assurer les secours. La police est également intervenue pour procéder aux constatations. "Ils étaient encore là vers 23 h, la route était barrée et ils semblaient chercher des choses au sol avec une lampe torche", selon Benjamin. D'après la police, les jours de la victime ne sont pas en danger.