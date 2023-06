Un homme blessé par balle sur le parking de l'Intermarché de Juvignac

Deux hommes se sont battus à l'intérieur de la galerie marchande de l'Intermarché de Juvignac ce mardi matin. Ils ont été mis dehors par les agents de sécurité. La suite s'est donc déroulée sur le parking du supermarché, l'un a tiré sur l'autre avec une arme à feu.

D'abord hospitalisé en soins intensifs, les jours de l'homme blessé ne sont plus en danger. Les enquêteurs de la gendarmerie ont saisi la vidéo surveillance du magasin et de la ville de Juvignac pour tenter de comprendre ce qui a pu se passer et identifier le tireur qui a pris la fuite.

L'Intermarché de Juvignac avait déjà été le théâtre d'un règlement de compte en aout 2022, un homme avait été blessé par un tireur à scooter. En 2020, un client avait tiré sur un vigile de ce même magasin.

