Un homme blessé par balles à Nîmes, quartier Valdegour

Un homme a été grièvement blessé par balles dans la nuit de mardi à mercredi, à Nîmes, dans le quartier Valdegour, comme le révèlent nos confrères d'Objectif Gard . Il était dans sa voiture quand il a été visiblement touché au thorax. Gravement blessé", il a été hospitalisé au CHU Carémeau.

On ne connait pas son âge mais on sait qu'il était très bien connu des services de police. Une affaire en lien avec le trafic de stupéfiants ? C'est possible, mais l'enquête débute seulement, elle est confiée à la police judiciaire.