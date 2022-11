Un homme blessé par balles aux jambes dans le quartier Fontbarlettes à Valence

C'est malheureusement devenu assez fréquent : trois coups de feu ont retenti samedi soir vers 20 heures à l'angle du boulevard Churchill et de la rue Verdi dans le quartier Fontbarlettes à Valence. La victime, un homme de 37 ans, était dans la rue. Le tireur se trouvait à l'arrière d'un scooter qui s'est enfui. Les projectiles étaient de petit calibre et le blessé a pu sortir de l'hôpital un peu plus tard dans la soirée. Il s'agit sans doute d'un règlement de comptes sur fond de trafic de drogue.

