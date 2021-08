Un homme blessé par des tirs de kalashnikov dans un règlement de comptes à Avignon

La victime, déjà connue de la police et de la justice pour des affaires de stupéfiants, a été sérieusement blessée à la cheville. Une enquête est ouverte pour tentative d'assassinat.

La victime, âgée de 30 ans, est très connues des services de police et de justice pour des affaires de stupéfiants.

Un jeune homme de 30 ans a été la cible de tirs de kalashnikov dans le quartier de la Barbière, à Avignon, dans la nuit de lundi 2 à mardi 3 août. Les policiers ont d'abord été alertés sur des coups de feu rue Marquis de Calvières, vers 0h30, avant d'apprendre qu'un blessé par balles venait d'être admis aux urgences de l'hôpital.

La victime a été sérieusement touchée à la cheville. Cet homme originaire de Cavaillon est déjà très connu des services de police et de justice. Il venait de sortir de prison où il avait été incarcéré pour une affaire de stupéfiants. Les enquêteurs s'orientent vers un nouveau règlement de comptes sur fond de trafic de drogue et font le lien avec les violences récurrentes à Cavaillon et Avignon depuis le règlement de comptes mortel du 25 avril dans la cité du Docteur Ayme.

Les auteurs des coups de feu de lundi soir n'ont pas été interpellés à ce stade, et la victime n'a pas pu être entendue par les enquêteurs. Une enquête est ouverte pour tentative d'assassinat.