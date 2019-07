Un homme brûlé à l'essence à Saint-Dié-des-Vosges

Saint-Dié-des-Vosges, France

L'homme d'une trentaine d'années a été grièvement blessé alors qu'il manipulait de l'essence, avenue du cimetière militaire à Saint-Dié-des-Vosges. Il était en train d'essayer de mettre le feu à un tas de branches, mais notamment à cause de la chaleur, au moment de mettre le feu, les vapeurs d'hydrocarbure se sont enflammées accidentellement et l'ont gravement brûlé au visage, aux bras et aux jambes.

Près d'une dizaine de pompiers et le SMUR ont été dépêchés sur place. La victime a été hospitalisée au centre hospitalier Saint-Charles à Saint-Dié mais ses jours ne sont pas en dangers. Les pompiers ont également été obligés d'éteindre le tas de branches enflammé.