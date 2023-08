Un homme brûlé aux mains après s'être électrisé avec un câble en Dordogne

Un jeune homme de 28 ans a été transporté sur l'hôpital de Bergerac pour des brûlures aux mains. Le salarié s'est électrisé lors d'une intervention à Beaumontois-en-Périgord ce jeudi midi.

ⓘ Publicité

Électrisé aux mains

D'après l'enquête de gendarmerie, le jeune salarié était en train d'intervenir avec deux autres collègues sur le chemin du tertre blanc sur le réseau électrique. Quand il a voulu sectionner un câble électrique qu'il pensait hors tension avec une pince, mais ce dernier ne l'était pas et il a été électrisé. L'homme a été blessé aux mains, et plus gravement sur la main gauche, d'après les gendarmes.