Un homme brûle des poubelles et menace un agent du SMD3 dans une déchèterie de Dordogne

L'agent a eu peur pour sa vie le vendredi 15 septembre dernier. Ce gardien de la déchèterie de Beaumont-en-Périgord (Dordogne) a été pris à partie par un usager mécontent de l'amende qui lui avait été dressée. Alors que la déchèterie était ouverte, cet homme s'est garé juste devant le portail du site avec sa camionnette avant de mettre le feu à des sacs-poubelles jaunes remplis de déchets liés à une activité de mécanique, notamment des huiles de moteurs.

ⓘ Publicité

L'amende de 146€ a déclenché sa colère

L'homme a mis le feu à ces sacs pour protester contre une amende de 146€ qu'il avait reçu pour dépôt sauvage. Il a écopé de cette amende du SMD3 après un premier rappel à l'ordre quelque temps avant pour un premier dépôt illégal aux pieds d'un point d'apport volontaire. Pour le deuxième dépôt d'ordure à côté d'un PAV, les agents n'ont pas eu de mal à identifier le propriétaire grâce au contenu des sacs.

Une masse dans les mains

C'est à la réception de cette amende que ce Périgourdin a pris la route pour la déchèterie avec de nouveaux déchets. Après avoir incendié les sacs, il s'est emparé une masse pour menacer le gardien de la déchèterie, selon la direction du SMD3. "On a appelé la gendarmerie du secteur qui est venue interpeller le contrevenant. Notre gardien a été choqué. Nous avons accompagné notre agent et avons porté plainte à la gendarmerie. On compte bien poursuivre systématiquement tous les auteurs de ce type de méfaits" explique Julienne Berro, la directrice adjointe du SMD3 qui raconte que d'autres usagers de la déchèterie ont assisté à la scène. L'agent agressé est en arrêt maladie jusqu'au 1ᵉʳ octobre prochain.

Des caméras et des alarmes dans toutes les déchèteries

Le syndicat Force ouvrière "en appelle à la responsabilité de chacun, satisfait ou non, en dissociant les décisions de la Collectivité et le travail quotidien qu'effectuent les agents sur le terrain". FO dénonce aussi l'agression d'un agent de la déchèterie de la Boulazac au mois de juin dernier qui a reçu un pack de lait au visage de la part d'un usager.

La direction assure que des caméras de surveillance vont être installées dans toutes les déchèteries du département ainsi que des alarmes anti-intrusion.