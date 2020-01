Un homme cagoulé braque le tabac Cassin du quartier de Planoise, à Besançon

Besançon, France

Vers 18 h 30, ce samedi, un homme cagoulé à pénétrer dans le bureau tabac de la place René Cassin, dans le quartier de Planoise à Besançon. Il a menacé les deux salariés présents, à l'aide de ce qui pourrait être une arme de poing de petit calibre, camouflée sous un torchon.

L'homme a pris ensuite la fuite avec la caisse. Le préjudice s'élève à quelques centaines d'euros. Il n'y a pas eu d'interpellation.

La montée des violences

Un braquage qui intervient dans un contexte de violences dans le quartier. En deux mois, six épisodes de coups de feu ont eu lieu. Tout laisse à penser, selon le procureur de la République de Besançon à des règlements de compte sur fond de trafic de stupéfiants. Les derniers tirs ont fait vendredi, deux blessés légers. Jeudi, un jeune homme de 24 ans a été grièvement touché au bas-ventre.

Une centaine de policiers et de CRS ont été déployés depuis deux jours pour assurer la sécurité.

Je songe à déménager

Nombreux sont les planoisiens qui subissent la situation, impuissants et un brin désabusés. Ces coups de feu et l'incendie de la fourrière, s'en est trop pour Luce, qui habite le quartier depuis 42 ans. " Des tirs ont eu lieu à côté de chez moi. Des amis me disent de quitter le quartier. J'y songe très sérieusement ".