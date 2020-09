Un homme chargé de l’entretien d'une résidence impliqué dans un trafic de drogue à Montpellier

Trois montpelliérains ont été interpellés pour trafic de drogue dans le quartier des sabines. Lors des perquisitions, les policiers ont mis la main sur plusieurs types de drogue, des armes et une grosse somme d'argent.

Service Com DDSP Hérault

Les policiers des stups ont démantelé un trafic de drogue dans le quartier des sabines à Montpellier, impliquant trois hommes de 31, 36 et 42 ans. La mère de l'un d'eux va devoir s’expliquer sur la présence à son domicile d'une importante somme d'argent.

Le local technique de la résidence servait de planque

L'affaire débute en juin dernier, les policiers découvrent dans un local technique d'une résidence du quartier des sabines à Montpellier près de 4 kilos d'herbe de cannabis, une centaine de grammes de resine et 225 grammes de cocaine. Le lieu qui sert de planque est placé sous surveillance, ce qui leur permet de remonter à un premier individu, qui possède les clefs et pour cause, il est en charge de l'entretien du bâtiment.

Deux autres hommes, habitants du quartier sont ensuite identifiés comme chefs de ce réseau de trafic de drogue.

Mercredi 15 septembre, les policiers interviennent simultanément à leurs domiciles respectifs et arrêtent quatre personnes, trois hommes et la compagne de l'un d'eux qui sera remise en liberté.

Deux fusils à pompe et plus de 40 000 euros saisis

Lors des perquisitions, les policiers ont également saisi des armes, deux fusils à pompe au domicile du couple, une arme de poing et 2000 euros chez un des autres interpellés. D'autres investigations ont amené les enquêteurs chez la mère d'un des mis en cause, ils ont découvert la somme de 39 000 euros. Elle sera entendue et susceptible d être poursuivie pour dissimulation voir blanchiment d'argent issu d'un trafic.

Les trois hommes interpellés doivent être déferrés au parquet de Montpellier au plus tard ce vendredi .