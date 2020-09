Un homme chute de cinq étages et meurt sur le coup à Metz-Sablon

Il était 18h environ ce vendredi soir lorsqu'un homme a chuté d'un balcon du 5ème étage d'un immeuble de la rue Sente à My, située dans le quartier du Sablon à Metz. Âgé de 48 ans, il a passé sa jambe au-dessus de la balustrade avant de se suspendre et de lâcher prise. Il n'a pas pu être sauvé, la chute l'ayant tué sur le coup. Une enquête a immédiatement été lancée et les investigations ont été menées par la police nationale.

Plusieurs témoignages recueillis

Il s'agit désormais de savoir pourquoi la victime a-t-elle enjambé seule ce balcon. Au moment du drame, cet homme n'était pas chez lui, mais l'appartement dans lequel il se trouvait était vide. Selon les premiers éléments de l'enquête, il ne s'agirait a priori pas d'un suicide. Mais il se pourrait plutôt que l'alcool soit la cause de cette chute.