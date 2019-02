Un homme meurt en tentant de s'enfuir par les balcons d'un immeuble à Avignon

Avignon, France

Un homme est mort vendredi 22 février au soir dans le quartier de la Barbière à Avignon (Vaucluse) après une chute du 6ème étage d'une tour d'habitation avenue Richelieu. Une chute qui n'avait rien de volontaire, car l'homme essayait de s'enfuir d'après un témoin.

Une soirée qui tourne mal

Ce soir-là, le propriétaire d'un appartement au 8ème étage raconte aux enquêteurs qu'il reçoit son ex-femme et sa fille, qu'il n'a pourtant plus le droit de voir après une décision de justice, mais aussi un ami. Trois hommes sonnent à la porte, pour "kidnapper" la femme et la petite d'après le témoin. Pris de peur son invité se réfugie dans la loggia puis tente de s'enfuir par les balcons. Il descend un puis deux étages à mains nues mais au 6ème il lâche prise.

Malgré l'intervention des pompiers, l'homme de 33 ans ne survit pas à ses blessures. Connu des services de police pour des affaires de stupéfiants et des délits routiers, il portait un bracelet électronique à la cheville. La police se met alors en recherche de la femme et de la fille disparues. Le lendemain, elles se présentent d'elles-mêmes au commissariat accompagnées de l'un des ravisseurs supposés avec qui elles sont visiblement en bon termes.

Les enquêteurs doivent donc maintenant tenter de comprendre ce qu'il s'est exactement passé dans cet appartement et surtout, pourquoi la victime a voulu s'échapper par les balcons.