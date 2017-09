Un homme clé des attentats de 2015 est toujours recherché

Un homme qui a joué un rôle important dans les préparatifs et qui a été en lien direct avec le coordonnateur des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et à Saint-Denis est toujours dans la nature et activement recherché, révèle mardi matin France Inter. Il est également lié à l'attaque du Thalys.

Il a eu un rôle clé dans les préparatifs des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et est également lié à l'attentat du Thalys le 21 août 2015. France Inter révèle ce mardi matin qu'un homme est toujours recherché. Plus inquiétant encore, les enquêteurs ignorent sa réelle identité.

France Inter a pu consulter les auditions des personnes interpellées dans les deux dossiers. D'après elles, un suspect est donc toujours dans la nature deux ans après ces attaques. La personne recherchée serait l'homme qui, en août 2015, a ramené Abdelhamid Abaaoud (le coordonnateur des attentats du 13 novembre) depuis la Syrie.

Les enquêteurs disposent de son surnom et d'une description physique

Quelques jours plus tard, ce suspect, dont les enquêteurs ignorent le véritable nom, est devenu l'homme de main de l'attentat raté dans le Thalys. C'est lui qui a ravitaillé les planques, apporté un sac de voyages, les armes, et enfin conduit l'assaillant, Ayoub el-Khazzani, à proximité de la gare de Bruxelles-Midi, où ce dernier monte à bord du train pour Paris.

Mais encore aujourd'hui, la véritable identité de cet homme reste un mystère. Les enquêteurs disposent seulement de son surnom, Abou Walid, et d'une description physique, détaillée par l'assaillant du Thalys : une petite barbe, des lunettes, des cheveux plaqués en arrière, assez costaud, les yeux légèrement bridés. Il pourrait être d'origine turque et parlerait le français, le flamand ou l'allemand. Il serait âgé de 24 à 25 ans.

Il pourrait faire couler le sang, il ne faudrait pas trop attendre pour le neutraliser" - Un juge d'instruction

Dans ses auditions, l'attaquant du Thalys ne le reconnaît sur aucune des photos présentées par les enquêteurs et affirme ne l'avoir vu dans aucun média. Abou Walid "pourrait faire couler le sang, il ne faudrait pas trop attendre pour le neutraliser", s'inquiétait un juge d'instruction en décembre 2016. Neuf mois plus tard, Abou Walid est toujours un inconnu en liberté.