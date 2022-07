Un homme coincé la tête en bas entre les rochers secouru par les pompiers à Tourlaville

Un homme s'est retrouvé la tête en bas entre les rochers, sur la plage de Collignon à Tourlaville, en voulant récupérer son téléphone. Il est resté coincé plusieurs heures avant que les secours ne parviennent à l'extirper sain et sauf, ce lundi 18 juillet.

C'est une intervention peu commune pour les pompiers cherbourgeois. Ce lundi 18 juillet, ils sont appelés pour secourir un homme sur la plage de Collignon à Tourlaville, coincé entre les rochers la tête en bas ! D'importants moyens ont dû être déployés pour l'extirper sans le blesser.

L'homme a voulu récupérer son téléphone tombé entre les rochers

Dans la nuit, vers 1h30 du matin, le promeneur d'une soixantaine d'années fait tomber son téléphone entre les rochers, le long de la promenade. Il veut alors le récupérer, se penche la tête la première dans l'interstice, mais glisse et ne parvient plus à se relever. Il reste coincé la tête en bas et les jambes en l'air plusieurs heures, avant que les pompiers ne soient alertés vers 6h.

Opération délicate pour remonter la victime sans la blesser. Les pompiers font appel au Grimp, le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux, qui arrive du Calvados avec des treuils et cordages. La ville de Cherbourg-en-Cotentin met également à disposition des engins de chantier, dont un tractopelle, pour dégager quelques rochers autour du sexagénaire.

Finalement, après près de quatre heures d'intervention, l'homme, conscient, est extirpé du trou sain et sauf. Il a été transporté à l'hôpital Pasteur pour quelques examens médicaux.