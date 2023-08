Un homme coincé sous un train en gare de Perpignan

L'alerte a été donnée à 14h50. Un homme qui s'est retrouvé sur les voies en gare de Perpignan pour des raisons inexpliquées a été heurté par un train.

Sur place, les pompiers ont mis en œuvre les moyens pour débloquer cet homme qui était conscient. Il a fallu près d'une heure et demie pour réussir à l'extirper. Sa jambe était coincée entre le rail et le roulement du train. Il a ensuite été dirigé vers l'hôpital de Perpignan, son état de santé n'inspirait pas de grosses inquiétudes.

Pendant ce temps, de nombreux voyageurs ont patienté dans le train ou en gare. Le Traffic a été interrompu entre Narbonne et Cerbère. Il a repris vers 17 heures entre Narbonne et Perpignan et le retour à la normale se fait ensuite progressivement.