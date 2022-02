Montpellier : un homme condamné à 13 ans de prison pour viols lors de séances de magnétisme

Ce vendredi, Gilbert Gréaux est condamné à treize ans de prison ferme aux assises de l'Hérault pour viols et agressions sexuelles. Cet homme âgé de 77 ans n'était pas présent à son procès. Il a pris la fuite et vit depuis des années aux Etats-Unis. Un mandat d'arrêt international a été délivré.

Ce vendredi 4 février aux Assises de l'Hérault, Gilbert Gréaux est condamné à 13 ans de prison pour viols et agressions sexuelles. Cet homme âgé de 77 ans n'était pas présent à l'énoncé du verdict. Il a pris la fuite il y a des années et vit depuis aux Etats-Unis. Pour des raisons médicales, ce septuagénaire n'a pas pu faire le déplacement pour s'expliquer à la barre. Depuis des années, ce violeur récidiviste nie les faits. Les victimes, six femmes, bien présentes au procès, sont venues témoigner à la Cour d'Appel de Montpellier. Elles sont maintenant reconnues par la justice comme victimes de viols et d'agressions sexuelles de Gilbert Gréaux.

Gilbert Gréaux est toujours en liberté aux Etats-Unis

France Bleu Hérault a recueilli et partagé cette semaine le témoignage de Bérénice. Cette montpelliéraine âgée de 33 ans a été victime de viol en décembre 2014. A l'époque, elle se rend dans le domaine viticole de Gilbert Gréaux, celui-ci loue des chambres d'hôtes. Il lui propose une séance de magnétisme. C'est lors de cette séance de magnétisme qu'il viole Bérénice. Après plus de sept ans de combat en justice, c'est un soulagement pour cette jeune femme. Lors de l'annonce du verdict, les larmes coulent, l'émotion est vive: "C’est un soulagement parce qu’il est reconnu coupable de tous ces crimes, viols et agressions sexuelles. Il a toujours clamé son innocence. Aujourd'hui la justice le déclare coupable, je vais donc pouvoir enfin me reconstruire."

Si l'accusé est condamné aujourd'hui par les assises de l'Hérault, Gilbert Gréaux est toujours libre aux Etats-Unis. La justice française doit désormais réussir à l'extrader pour qu'il exécute sa peine de prison. Le combat est encore loin d'être terminé pour Bérénice: "C’est une victoire amère aujourd'hui, puisqu’il n’est pas là. Il est condamné à treize ans de prison, treize ans de prison au soleil, à Orlando aux Etats-Unis. Est-ce qu’il va faire ses treize ans de prison?"

J’espère que la justice va aller le chercher aux Etats-Unis. Bérénice, l'une des victimes de viol de Gilbert Gréaux.

La question est maintenant de savoir si la justice française va réussir à extrader Gilbert Gréaux. Un mandat d'arrêt international a été émis, de quoi faire espérer Bérénice : "J'aimerais que l’opinion publique se mobilise, que les politiques se bougent. J’espère que tout le monde prendra ses responsabilités. Il faut que l'Etat aille le chercher pour que justice soit faite, et qu’il fasse ces 13 ans de prison. Actuellement il est libre. Libre ! Et c'est une honte !"

Un mandat d'arrêt international

Pour l'avocate de Bérénice, Maître Ava Magassa c'est une victoire pour Bérénice et également pour toutes les victimes du septuagénaire : "La justice reconnait ces six femmes comme des victimes de viols et d'agressions sexuelles, c'est très important pour elles. C'est aussi très important pour toutes les autres victimes puisque Gilbert Gréaux a fait un véritable ravage. Grâce à l'enquête des gendarmes, on sait qu'il y a aussi des femmes qui ont avoué avoir été victime de viol ou d'agression sexuelle mais qui n'ont pas osé ou eu le courage de porter plainte. Cette condamnation est aussi très importante pour toutes ces femmes". L'enquête a en effet duré deux ans, 1416 personnes ont été entendues par les enquêteurs.

C'est une victoire très importante pour toutes les autres victimes de Gilbert Gréaux. Maître Ava Magassa, avocate de victimes

En revanche, cette décision de la Cour d'Appel est difficile à entendre, vu le manque de preuves pour Denis Bertrand, avocat de Gilbert Gréaux : "C'est une mauvaise décision. La cour n'a pas fait preuve de droit. Il y a matière à avoir certains doutes dans cette affaire. Ce n'est pas le nombre de victimes qui doit jouer mais bien les faits et les preuves. Ici, il n'y a pas de témoins, pas d'expertise médicale approfondie sur les victimes. Je vais informer mon client de cette condamnation. Il ne pourra pas faire appel puisqu'il était absent à son procès, en revanche il peut s'opposer à cette décision de justice."

Un mandat d'arrêt international est délivré à l'encontre de Gilbert Gréaux. La justice française va chercher à le faire extrader pour qu'il puisse exécuter sa peine de prison.