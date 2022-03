Un homme condamné à 25 ans de prison pour double tentative d'assassinat à Bordeaux

Après une semaine de procès, vendredi 4 mars 2002, les jurés de la Cour d'Assises de Bordeaux ont reconnu Guy Pagueleguim coupable de double tentative d'assassinat à l'encontre de son ex petite amie et d'un ami à elle trois ans plus tôt. La peine, 25 ans de prison, est supérieure aux réquisitions.

L'avocat général avait requis 20 ans de réclusion criminelle, estimant les faits "extrêmement graves et circonstanciés." Les jurés de la Cour d'Assises de Bordeaux auront été au-delà : vendredi 4 mars 2022, ils ont reconnu Guy Pagueleguim coupable de tous les chefs d'accusation qui lui étaient reprochés, dont la double tentative d'assassinat à l'encontre de son ex petite amie et d'un ami à elle, le 7 mars 2019. Les jurés l'ont condamné à la peine de 25 ans de réclusion criminelle, ainsi que 5 ans de suivi socio-judiciaire à la sortie, de l'interdiction d’entrer en contact avec les victimes, et de posséder une arme. Sa défense n'a pas précisé s'il souhaitait faire appel, il dispose de dix jours pour le faire.

Les violences faites aux femmes sont un fléau pour la société, et M. Pagueleguim en est le parfait exemple - Xavier Chavigné, avocat général.

Lors de ses réquisitions, l'avocat général avait mis en avant la volonté de tuer, "comme en témoigne cette phrase qu'il a dite en appelant Mme M. quelques minutes après avoir quitté les lieux : 'je t'ai loupé sale pute'. Cette phrase qui hante Mme M. depuis" assure Xavier Chavigné qui avance également le traumatisme des victimes constaté par les différentes expertises. Fatima qui a peur de mourir tout le temps, que Guy la retrouve ou "que le plafond lui tombe dessus". Sa fille, âgée de 10 ans aujourd'hui, est décrite par l'expertise psychologique comme très intelligente, avec un goût pour le chant, une forte capacité d'adaptation voire de sur-adaptation, mais également envahie d’une profonde tristesse, qui refuse de rester seule même 5 minutes, et qui a peur des gens. "Elle a vu sa mort arriver, celle de sa mère et de son ami aussi" justifie l'avocat général. Abed, touché par balles, a dû abandonner ses rêve de carrière sportive à cause de sa blessure et vit, lui aussi, reclus aujourd'hui. "Il m’a tiré dessus comme sur du bétail" raconte-t-il à la barre lorsqu'il témoigne. "Les violences faites aux femmes sont un fléau pour la société, et M. Pagueleguim en est le parfait exemple" conclut l'avocat général.

Cette nuit du 7 mars 2019, Guy Pagueleguim s'était rendu au domicile de Fatima cours Alsace Lorraine à Bordeaux, "non pas pour tuer, mais pour en découdre" avec Abed dira-t-il du début à la fin du procès. Lui nie toute volonté de tuer. Ce soir-là, il menace Fatima devant sa fille et blesse Abed d'un coup de crosse puis d'un tir dans l'abdomen. Guy et Fatima avaient noué une relation intime en décembre 2018, avant qu'elle n'y mette fin en janvier 2019. C'est à ce moment-là qu'il commence à se montrer violent, à la menacer et la harceler, à tel point qu'elle finit par vivre recluse avec sa fille pour ne plus le croiser, jusqu'à la nuit du 7 mars où se sont noués les faits. Guy Pagueleguim, qui avait caché son vrai nom à Fatima, avait déjà été condamné à cinq reprises pour violences envers d'anciennes compagnes.

Je suis soulagé par rapport à cette souffrance psychologique et physique depuis trois ans - Abed, partie civile

Mais, ce vendredi soir, Fatima et Abed apparaissent profondément soulagés lors du verdict. Ils tombent dans les bras l'un de l'autre, ainsi que dans les bras de la mère d'Abed qui s'était également portée partie civile. On lit également le soulagement sur le visage de leurs avocates, Me Decima et Me Sirol. "Je suis ravi de ce qu'a fait la justice. Je suis soulagé par rapport à cette souffrance psychologique et physique depuis trois ans" assure Abed à la sortie avant de raconter "J'ai une côte cassée et on m'a enlevé un gros morceau du foie. Ça a changé plein de trucs dans ma vie, ça me prive de plein d'activités. J'étais joueur professionnel mais je ne peux plus faire de sport. Je ne peux pas rester debout ou marcher trop longtemps. Je m'isole, je ne sors pas avec mes collègues, je sens de la terreur, l'horreur" détaille t-il avant de reprendre le positif : "Je suis vraiment soulagé. Quand on entend son passé par rapport à ses ex et les plaintes pour violences conjugales, on voit que la justice nous a pris au sérieux aujourd'hui" conclut-il.

