Un homme condamné à 30 ans de prison pour avoir dépecé la chanteuse algérienne Nafia Chaffa en 2017

Mustapha Ait Ouaret, un Franco-Algérien de 55 ans a été condamné vendredi 21 octobre à trente ans de prison pour avoir tué puis dépecé une femme fin 2017. Son frère, Salah Ait Ouaret, qu'il avait accusé d'être le meurtrier avant de passer aux aveux à l'audience, a été acquitté par la cour d'assises de Seine-Saint-Denis.

Son frère libéré

Dans son verdict, la cour a assorti les trente années de réclusion criminelle infligées à Mustapha Ait Ouaret à une peine de sûreté de vingt ans. L'accusé "ne pouvait pas penser que l'ingestion de 52 cachets", subtilement administrés à cette femme, "n'aurait que comme seule conséquence l'endormissement de la victime", a-t-elle motivé, affirmant qu'il "avait bien l'intention" d'attenter à sa vie. La cour a suivi les réquisitions de l'avocat général Bertrand Macle qui, plus tôt dans la journée, avait pointé du doigt le "machiavélisme" et la "perversité" de l'accusé. Dans un rare coup de théâtre, Mustapha Ait Ouaret avait avoué lundi avoir tué sa "meilleure amie", après avoir accusé pendant près de cinq ans son cadet, âgé de 43 ans. Placé jusqu'alors en détention provisoire, Salah Ait Ouaret avait été libéré dans la foulée. Après ces aveux et faute de preuve matérielle, la cour l'a acquitté, il a accueilli cette décision prostré, la tête dans les épaules et visiblement ému.

"Endormir" la victime pour lui dérober des instruments de musique

En décembre 2017, le corps découpé en morceaux de Nafia Chaffa, une chanteuse algérienne de 59 ans installée en France de longue date, avait été découvert au bois de Boulogne, à l'ouest de Paris, dissimulé sous des feuilles mortes. Jeudi 20 octobre, lors de son interrogatoire, Mustapha Ait Ouaret a expliqué avoir voulu "endormir" Nafia Chaffa en lui servant un café auquel il avait mélangé somnifères et morphine afin de lui dérober des instruments de musique.