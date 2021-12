Un homme condamné à 5 ans de prison en Dordogne pour avoir tabassé un Périgourdin

Ils étaient trois à avoir frappé et tabassé un homme à la Roche-Chalais en 2014 mais seul l'un d'entre eux a été jugé ce mercredi au tribunal correctionnel de Périgueux. Il a été condamné à cinq ans de prison ferme. Cet homme est considéré comme l'organisateur. En 2014, un commando de trois hommes s'en était pris à un homme et l'avait battu à coups de gourdins avant de l'abandonner dans le salon de son ex-petite amie. La victime avait eu trois mois et demi d'interruption de travail en lien avec la gravité de ses blessures. Après s'être fait frappé, et avec une rotule et un tibia cassés, il avait rampé jusqu'à sa voiture pour aller chez sa mère et prévenir les secours.

Sur les trois prévenus, un seul a été identifié. Il s'est présenté sans avocat à l'audience et il a refusé de donner les noms des autres agresseurs. Le tribunal de Périgueux oblige le Charentais de 39 ans à faire appel pour revenir avec un avocat et des réponses plus cohérentes.