Un homme condamné à 6 mois ferme pour avoir insulté et menacé une soignante de SOS Médecins à Pau

Un homme âgé de 44 ans a été condamné à la peine de six mois de prison ferme ce lundi par le tribunal de Pau. Vendredi dernier, il avait insulté et menacé de mort une soignante de SOS Médecins qui était intervenue à son domicile.

C'est une peine de prison de six mois ferme qui a été prononcée ce lundi par le tribunal de Pau. L'homme âgé de 44 ans était jugé pour avoir menacé de mort une soignante qui fait partie de SOS Médecin à Pau. C'était vendredi dernier. La femme médecin était intervenue dans ce logement après avoir reçu un appel. Elle s'était retrouvée face à trois personnes fortement alcoolisées qui avaient bu toute la journée : deux femmes et un homme, ce prévenu. Ce dernier a assuré qu'il ne se souvenait de rien. La victime n'était pas présente à l'audience. Un mouvement de grève avait eu lieu samedi dernier à SOS médecins à Pau suite aux événements.

Il avait bu du vin et du coca depuis 8h du matin

Devant le tribunal de Pau, l'homme n'est pas d'une très grande aide : "Je me rappelle qu'on a bu mais pas que SOS médecin est venu". Le président du tribunal, Benoît Verliat, lui demande quand même s'il se rend compte que c'est une professionnel de santé qui se déplace partout pour les gens et qui là s'est fait insulter de "pute", menacer de se "faire crever". Il poursuit, "imaginez si toutes les visites étaient comme celles-là."

La procureure, Orlane Yaouanq, n'a pas manqué de relever que les 17 mentions sur le casier judiciaire du prévenu ne l'empêchaient pas de "s'adonner joyeusement à la boisson et de continuer de le faire payer aux autres". L'homme a expliqué que ce n'était pas lui qui avait appelé SOS médecin : "C'est le chat ! Je devais déplacer le bouton de téléassistance, il était derrière la télé mais le chat est passé et avec ses pattes il a appuyé dessus. Et c'était déjà arrivé."

C'est le record du Guinness - Me Carine Magne, son avocate

Son avocate Me Carine Magne a confirmé que sa compagne, épileptique, disposait d'un système de téléassistance pour prévenir les secours. Me Magne a plaidé l'alcoolisme comme une pathologie dans ce dossier. Plus d'une journée après les faits, l'homme avait encore 1,48g d'alcool par litre de sang. "C'est le record du Guinness, sans mauvais jeux de mots", souligne Me Magne.