Un homme de 32 ans a été condamné ce jeudi à deux ans de prison dont un an avec sursis par le tribunal correctionnel de Laval pour plusieurs cambriolages dans des maisons mayennaises en l'espace de cinq nuits en novembre 2019. Le prévenu devait rembourser une dette liée à un trafic de stupéfiants.

Un homme condamné à un an de prison ferme pour plusieurs cambriolages en Mayenne

Un homme de 32 ans condamné ce jeudi à deux ans de prison dont un avec sursis par le tribunal correctionnel de Laval pour plusieurs cambriolages de nuit, commis dans plusieurs villes de la Mayenne en l'espace de cinq nuits entre le 4 et le 7 novembre 2019. Sa peine sera aménagée sous forme de bracelet électronique à domicile. Il avait volé notamment deux voitures et plusieurs objets tels que des téléphones portables, des ordinateurs ou des montres. Il était accompagné d’un mineur à l’époque des faits et présente 13 mentions à son casier judiciaire.

Une dette de stupéfiants à rembourser

Tout part d’une dette qu’il devait rembourser dans un trafic de stupéfiants et c’était la seule échappatoire possible pour lui explique-t-il à la barre, voler pour rembourser une dette d’environ 4.000 euros. C’est pour cette raison qu’il s’introduit dans plusieurs maisons ces nuits-là, à Lassay-les-Châteaux, Gorron, Champéon ou Montourtier. Il dérobe des montres, des ordinateurs portables, des cigarettes, des tablettes, deux voitures ou encore du liquide, "je ne suis rentré que dans des maisons ouvertes", raconte le prévenu, "quand elles étaient fermées, je partais".

La plupart du temps, on ne le surprend pas. Mais lors de l'un de ses cambriolages, une victime le surprend en train de voler un téléphone portable, branché sur une prise électrique dans la chambre à coucher. Il panique et s’enfuit alors avec le butin. "Est-ce que vous imaginez le traumatisme pour ces gens de vous trouver dans leur chambre à coucher ?" lui demande la présidente ? "Oui", répond le prévenu à la barre, conscient du mal qu’il a causé.

"Ce n'est pas juste"

Le couple qui s’est fait voler une voiture est là pour témoigner de ce traumatisme : "aujourd'hui, je regarde tous les jours dans la cour pour voir si ma voiture est toujours là, ce n’est pas juste", affirme la victime, "ce n’est que du matériel mais moi, si j’ai une dette, je prends un crédit, je ne vole pas chez les gens", ajoute son mari.

Le prévenu présente ses excuses à la barre, se tourne vers le couple qui s'est constitué partie civile et renouvelle ses excuses. Il affirme qu'il s'est reconstruit, comme argumente son avocat. "Depuis deux ans, il a beaucoup travaillé, il s'est investi, il est venu devant vous en étant préparé, oui, mais s'il était justement venu sans préparer, on lui aurait reproché, évidemment", lance-t-il, "après la déclaration des victimes, je pense que mon client a compris".

Le procureur avait demandé deux ans de prison dont un an avec sursis, aménageable sous forme de bracelet électronique, ce qui a été suivi par la présidente. Le prévenu devra également verser des dommages et intérêts aux victimes.