14 mois de prison avec sursis : c’est le jugement prononcé lundi par le tribunal correctionnel de Chalons-en Champagne à l’encontre d’un homme jugé coupable de détournement de mineur. Plus précisément, il a comparu pour soustraction de mineur des mains de la personne chargée de sa garde". Il a aussi été condamné à 1 000 euros de dommages et intérêts.

Elle voulait aller en Syrie, il voulait en faire sa compagne à Marseille.

Les faits remontent à l’automne 2015. L’homme de 35 ans, habitant Marseille, entre en contact avec une jeune fille de 14 ans, vivant à Chaumont, en Haute-Marne. Elle est psychologiquement très fragile, souffre de fortes carences affectives et a été placée en foyer. Son rêve est d'aller en Syrie rejoindre les combattants du groupe Etat Islamique. Lui se prétend recruteur, indique qu’il peut lui permettre de réaliser son projet, mais son idée est toute autre : attirer la jeune fille chez lui à Marseille, l'épouser religieusement et lui faire un enfant.

La section anti-terroriste du parquet de Paris saisie

En octobre 2015, il vient la chercher à Chaumont, en train, puis ils vont à Vitry-le-Francois, dans la Marne, pour qu'elle déclare la perte de sa carte d'identité à la gendarmerie. Le récépissé, établi sous un faux nom, permettrait alors au couple de circuler librement. Les gendarmes de Vitry ne tombent pas dans le panneau et interpellent le duo. La section anti-terroriste du Parquet de Paris est saisie, mais conclut vite a l’absence de réel projet d’aller en Syrie.

A la barre, le prévenu, qui fait beaucoup plus jeune que ses 35 ans, a tout l'air d'un "gentil garçon". Il sourit beaucoup, joue les idiots, mais c'est bel et bien pour détournement de mineur qu'il est là et l’affaire n’est peut-être pas terminée. Après les faits, la jeune fille a été hospitalisée en psychiatrie et a commencé à se confier, faisant état de relations sexuelles non consenties. L'homme pourrait maintenant faire l'objet d'une autre procédure, beaucoup plus lourde.