Le tribunal de Pau condamne un homme à deux ans de prison pour avoir transporté 400 kg de cannabis

Un homme de 37 ans a été condamné à deux ans de prison ferme ce lundi par le tribunal de Pau. Le prévenu était jugé pour avoir transporté de la drogue, plus de 400 kilos entre l’Espagne et l’Allemagne. Il a été repéré et contrôlé près d’Oloron, le 9 juin dernier, à Herrère. D’origine lituanienne, il reconnaît tout et expliqué qu’il avait fait cela parce qu’il avait besoin d’argent. En plus de la peine de prison, l'homme a interdiction de territoire français pendant 10 ans et doit payer une amende de 800.000€.

Repéré parce qu'il s'est perdu en route

C'est une histoire de dettes accumulées pour des crédits, 26.000€ à rembourser et pour faire ce trajet, il devait être payé 5.000€. C’est ce que le prévenu a expliqué au tribunal de Pau. Dans la salle, un représentant des douanes a expliqué que 416 kilos de pollen de cannabis avaient été dissimulés dans la remorque tirée par un tracteur. Le pollen de cannabis ressemble à de la résine de cannabis mais en plus friable. Il y en avait donc une demie tonne, une très grosse quantité dont la valeur marchande est estimée à 800.000€.

Le prévenu a fini par raconter qu’il n’avait pas assisté au chargement mais que cela s’était déroulé à Malaga. Il a également reconnu avoir deux téléphones dont un pour le trafic. "Un trafic bien organisé et sophistiqué", aux yeux de la procureure Marie Hirigoyen qui rappelle qu’on ne confie pas à n’importe qui de transporter autant de drogue entre l’Espagne et l’Allemagne. "Un homme de confiance", selon elle, qui avait utilisé du détergent pour éviter que les chiens ne flairent la présence de stupéfiants dans son chargement. L'avocate du prévenu, Me Florence Brus, a rappelé qu'on tapait "fort sur les mules mais sans jamais aller jusqu'aux trafiquants".