Un homme condamné à huit mois de prison pour avoir frappé à coup de poing et avec un manche à outil son voisin

Un homme de 26 ans a été condamné à un an de prison et quatre mois de sursis probatoire pour avoir agressé violemment son voisin.

Ce mardi 1er novembre à Brive, la compagne du jeune homme rentrait d'une balade avec ses chiens quand elle a rencontré un voisin de l'immeuble. Très vite, le ton monte. La femme monte raconter son accrochage à son compagnon.

Un négociateur est intervenu

Celui-ci descend et frappe à coups de poings le visage de son voisin, âgé de 64 ans, assisté d'un déambulateur. Il se sert aussi d'un manche à outil. Les petits-enfants de la victime assistent à la scène, horrifiés.

Cette dernière utilise la téléassistance de son déambulateur pour appeler à l'aide. C'est à ce moment-là que l'agresseur prend peur et rentre se calfeutrer chez lui avec ses chiens. Une dizaine de policiers et un négociateur arrivent sur les lieux vers 18h et tentent de déloger l'agresseur. Il finit par sortir et se rendre lui-même.

10 jours d'ITT

Aussitôt placé en garde à vue, il est passé ensuite en comparution immédiate. Il a écopé ce vendredi 4 novembre de huit mois de prison, une interdiction d'approcher le quartier et la victime. L'homme, gravement blessé, est sorti de l'hôpital avec 10 jours d'ITT.