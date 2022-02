Un homme condamné à Périgueux pour enlèvement sur fond de trafic de drogue

Le tribunal judiciaire de Périgueux a condamné ce mercredi 16 février, un homme de 33 ans à cinq ans de prison ferme pour des faits commis il y a plus de cinq ans à Périgueux.

Le 7 avril 2017, ce voyou lyonnais avait mené une véritable expédition dans l'espoir de récupérer les milliers d'euros qu'il avait prêtés à l'un de ses anciens codétenus. L'homme, qui compte pas moins de douze mentions sur son casier judiciaire et qui est incarcéré jusqu'en 2032 à Bourg-en-Bresse, était allé jusqu'à enlever et séquestrer la sœur de son ami, dans l'espoir de récupérer son argent.

Un plan bien préparé

L'homme n'avait pas improvisé sa venue à Périgueux. Parti de Vaulx-en-Velin le matin-même avec une voiture de location, l'individu avait d'abord surveillé les abords du commissariat de Périgueux, afin de noter les plaques d'immatriculation des voitures banalisées de la police, comme en atteste un document retrouvé dans son véhicule.

Il s'était ensuite rendu rue Wilson à Périgueux, où son codétenu, accompagné par sa sœur et son compagnon devaient aller chercher leur neveu. Mais en voyant le prévenu, les deux hommes avaient pris la fuite, abandonnant la femme à son triste sort.

Affirmant être armé, le voyou était alors entré dans le véhicule de la jeune femme et l'avait séquestrée et enlevée, dans l'espoir de récupérer son argent, en vain. Il avait alors incendié le véhicule, et abandonné sa victime frigorifiée et en état de choc, près de l'aire de stationnement des camping-cars de la rue des Prés à Périgueux.