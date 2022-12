Un homme condamné à quatre ans de prison pour avoir racketté un commerçant de Pau

Un homme de 24 ans a été condamné à quatre ans de prison ferme par le tribunal de Pau ce jeudi matin dans une affaire d’extorsion. Il était jugé pour avoir menacé et racketté un commerçant trentenaire du centre-ville de Pau. Pendant plusieurs mois, il lui a soutiré de l’argent, plusieurs milliers d’euros, peut-être 20.000€. Cela s'est passé entre juillet 2020 et janvier 2021. À la barre, le prévenu a nié les faits qui lui étaient reprochés.

Les maîtres chanteurs demandent quelques centaines d'euros puis 1.000 euros

L'homme avait repéré la victime sur un site de rencontres pour avoir des relations tarifées. Le commerçant qui tient une boutique de prêt-à-porter dans le centre-ville de Pau s’est connecté pour trouver un escort, le piège s'est ensuite refermé sur lui.

Deux hommes et une femme lui font du chantage, menacent de tout révéler à ses proches. Ils viennent régulièrement lui demander de l’argent. Quand il n’en a pas, ils repartent avec des vêtements, une parka à 700€ par exemple.

"Comme le chat joue allègrement avec la souris quand ça l'amuse"

Le prévenu a réagi : "Je ne suis pas dedans. C’est un petit groupe qui a fait de l’extorsion. C’est un autre homme qui est un indic de la BAC de Bayonne." "Donc c’est un complot ?" lui demande la présidente du tribunal. Réponse du prévenu : "J’en ai marre de porter le chapeau, [...] ce n'est pas moi."

"Mais vous êtes reconnu par la victime et grâce aux images de vidéosurveillance de la ville" souligne le procureur choqué par la détresse du commerçant. Ce dernier n’est pas venu au procès, traumatisé. Son avocat, Me Thierry Sagardoytho a pointé du doigt la volonté sadique du prévenu pour parvenir à ses fins, "comme le chat joue allègrement avec la souris quand ça l’amuse".

Dans ce dossier il y avait deux autres prévenus. Un homme qui n’est pas venu qui a été condamné à six mois ferme et une femme a écopé d'une peine de six mois de prison avec sursis.