Un homme condamné à une amende avec sursis pour injure raciste envers l'actrice Annabelle Lengronne à Dax

"Je ne suis pas comme ça, je ne suis pas raciste", lance Tanguy S., ce lundi devant le tribunal de Dax. Une audience durant laquelle le jeune homme 26 ans a été condamné à une amende avec sursis pour injure à caractère raciste. La vidéo de l'échange a été publiée sur les réseaux sociaux créant un déferlement de haine contre le jeune homme.

Retour sur cette soirée qui dérape

Ce soir de décembre 2021, Annabelle Lengronne en vacances dans le Sud profite d'une soirée à Dax pour rencontrer une bande de jeunes. La fête se déroule merveilleusement bien d'après la déposition des deux parties. C'est au moment de se quitter que les choses ont dérapé. Annabelle et son amie Carla déclinent la proposition d'être raccompagnées par le prévenu. Le fêtard éconduit n'apprécie pas le ton des jeunes femmes qu'il trouve moqueur et irrespectueux. Ayant un sentiment d'insécurité, l'actrice parisienne sort son téléphone pour filmer le jeune homme. "Zemmour, il te regarde, il te ramène dans ton pays" entend-on, puis : "Je n'aime pas les Noirs et les Arabes, rentre dans ton pays sale bougnoule". Des propos très violents que la jeune femme diffuse immédiatement sur le réseau social Instagram.

"La politique vous intéresse ?", questionne le président du tribunal. "Non, j'ai 26 ans et je n'ai jamais voté. La politique, je m'en contre-fiche. Elles ne faisaient que rire à ce que je disais, et avec l'alcool c'est venu tout seul". "Pourtant, vous nommez un candidat", rétorque le tribunal. "En même temps, dès qu'on allume notre télé, il n'y a que lui", répond le prévenu. "Je ne suis pas raciste. J'ai des musulmans dans ma famille et j'ai même un cousin qui vient de se convertir", explique le prévenu.

En rentrant, la jeune femme qui avait échangé son numéro avec le jeune homme avant que la soirée ne dérape, l'informe de la publication de la vidéo sur Internet. Il reconnaît dans cette conversation qu'il n'aurait pas dû tenir de tels propos. "Très rapidement, des amis m'ont prévenu pour la vidéo, je me suis dit 'je vais devoir déménager'. Depuis, je ne sors plus sans bonnet, lunettes et masque. J'ai l'impression d'être devenu l'ennemi public numéro 1. Même un restaurant avec des amis ça me fait peur", raconte celui qui est retourné vivre chez ses parents. "Sur les 2.16 minutes de la vidéo, il y a une quarantaine de secondes d'insultes", précise le président. Le jeune homme debout, baisse la tête. "J'ai honte. J'ai honte pour ma famille, mes amis."

La police des réseaux sociaux

Le procureur et les avocats reviennent tour à tour sur "le tribunal médiatique". "J'ai eu des menaces sur les réseaux sociaux. J'ai même eu un coup de téléphone sur mon portable. Sans internet, ça serait réglé ici, aujourd'hui devant la justice. J'ai l'impression que c'est de la haine", décrit le jeune homme. "La haine, c'est ce que tu m'as envoyé en plein visage, lui répond la victime. Tu étais la personne la plus sympa de la soirée, je ne comprends pas ce changement. Ça, c'est de la haine, c'est de la haine raciale même ! C'est extrêmement choquant. Ça me touche. Mon pays, c'est la France. 'Retourne dans ton pays', je ne vois pas où retourner", ajoute la jeune femme qui se dira soulagée plus tard que la justice soit rendue.

Le jeune homme a été condamné à 5.000 euros d'amende avec sursis, un stade de citoyenneté, mais aussi 1.500 euros pour préjudice moral.