Un homme condamné en Dordogne pour avoir frappé sa femme devant leurs enfants

L'homme de 36 ans était poursuivi pour violences conjugales devant mineurs. Il a été interpellé en juin dernier, alcoolisé et frappant sa femme devant ses enfants à leur domicile à Nantheuil. Il lui a cogné la tête, tordu les doigts et tiré les cheveux. C'est sa fille de 11 ans qui a appelé la gendarmerie. La femme a porté plainte le jour même.

Condamné à la prison avec sursis

Ce n'est pas la première fois que le père est violent envers sa femme. L'homme, alcoolique, boit une bouteille de vodka par jour et ne se souvient plus le lendemain des coups qu'il a porté. Il a reconnut les faits et bénéficie d'une cure de désintoxication et d'un suivi psychologique. Il a été condamné par le tribunal de Bordeaux à six mois de prison avec sursis.