Un homme condamné en Dordogne pour avoir menacé et poursuivi son ex-compagne avec un couteau

Le tribunal judiciaire de Périgueux a condamné ce mercredi 5 avril un homme de 36 ans à quatre ans de prison ferme. Dans la nuit du 11 au 12 décembre 2021, cet habitant de Saint-Médard-de-Mussidan en Dordogne a fait vivre une nuit de cauchemar à son ex-compagne, qui l'avait quitté trois semaines avant.

ⓘ Publicité

Et cette séparation, cet homme sans emploi, père de trois enfants de deux, six et huit ans au moment des faits, ne l'acceptait pas. Malgré leurs différends, et parce qu'il logeait dans les bois, son ex-compagne a malgré tout accepté que le père de ses enfants s'installe pour quelques jours au sous-sol de l'habitation.

Une scène digne du film d'horreur "Shining"

Mais dans la nuit du 11 au 12 décembre, 2021, l'homme entend depuis la cave une conversation téléphonique qui provoque chez lui une bouffée de jalousie. Selon le témoignage de son ex-compagne, il "menace de la planter" avant de redescendre à la cave. Choquée, la victime lui envoie alors un SMS, lui demandant de faire ses valises dès le lendemain. Mais l'homme ne l'entend pas de cette oreille. Il refuse, avale deux verres de whisky et du vin, et remonte cette fois avec une lame de métal avec laquelle il casse la télévision.

Le cauchemar n'est pas terminé. Peu avant trois heures du matin, l'individu remonte cette fois avec un couteau de 31 cm qu'il cachait sous son oreiller. "Je l'ai construit moi-même, c'est ma fierté" explique l'homme à l'audience, ajoutant qu'il voulait en faire son métier. Il poursuit alors dans la maison la mère de ses enfants qui réussit à se réfugier avec sa fille de deux ans dans sa chambre à coucher. Et pendant qu'elle l'empêche d'entrer en bloquant la porte avec son pied, il assène une vingtaine de coups de couteau au total dans la porte, heureusement sans parvenir à la blesser.

Elle donne l'alerte grâce au 114

C'est à ce moment-là que la quarantenaire s'est souvenue d'un numéro, qui permet d'alerter les secours par SMS, numéro aperçu lorsqu'elle a tenté de déposer plainte sur internet. Elle envoie donc un message au 114 qui dépêche sur place les gendarmes. Et ce n'est qu'à la vue des gyrophares que l'agresseur met un terme à ses violences. "Je maîtrisais mes coups, je voulais lui faire peur, mais pas la tuer" se justifie à l'audience l'ancien compagnon, décrit par l'enquête de personnalité comme souffrant d'un trouble de la personnalité à tendance narcissique, ne se remettant jamais en question et en proie à une colère impulsive.

Des enfants traumatisés

L'avocat de la femme et des enfants, Maître Hammouche trouve les réactions du prévenu "inquiétantes". "La plupart disent au moins qu'ils ne recommenceront pas, et qu'ils sont désolés, là on n'a même pas ça !", relève-t-il. La Procureure, elle, le trouve "très détaché" et pointe un manque d'empathie envers la victime. "Ce n'est pas parce que je ne montre pas d'émotion que je n'en ai pas", rétorque l'homme.

Ses larmes coulent seulement lorsqu'il évoque ses enfants, traumatisés par la violence de cette nuit et qui **ne supportent plus la vue d'un couteau. **"Le loup vient, il mange maman et les enfants, il coupe les doigts avec un couteau" a raconté l'un des enfants au psychologue. A la barre, la victime le dit d'ailleurs, elle "ne demande pas une vengeance" mais "veut juste protéger ses enfants".

Le tribunal a condamné l'homme à quatre ans de prison ferme, avec obligation de soin et de travail, et interdiction de se rendre au domicile de son ex-compagne. L'homme s'est également vu infliger le retrait de l'exercice de l'autorité parentale. Il devra verser 8000 euros à la victime et 1500 euros à chacun des quatre enfants.