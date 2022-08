Un homme condamné en Dordogne pour avoir frappé sa compagne jusqu'à lui fracturer le crâne

Un homme de 42 ans a été condamné ce jeudi à trois ans de prison ferme et à un an de prison avec sursis au tribunal de Bergerac pour des violences sur sa compagne. Le 22 juin dernier, à Sarlat, après une dispute, il l'a frappé avec ses chaussures avant de lui donner des coups pieds alors que la jeune femme était au sol. Il n'a prévenu les secours que lorsqu'il a vu du sang couler des blessures de cette dernière et quand il a constaté qu'elle était inconsciente. Cet homme venait de sortir de prison après une condamnation, déjà, pour des violences conjugales sur cette même jeune femme. Ce soir là, il avait pris de la drogue.

Une grave blessure à la tête

Cette jeune femme a eu une fracture du crâne qui aurait pu lui être fatale. Elle a passé plusieurs jours à l'hôpital et elle s'est vue délivrée 10 jours d'ITT. En plus de cette condamnation à de la prison ferme, l'homme n'a plus le droit d'entrer en contact avec la victime.