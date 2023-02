Un homme condamné pour avoir giflé, frappé et brûlé sa compagne en Dordogne

C'est une histoire comme on en entend chaque jour des dizaines dans les tribunaux. Celle d'un couple toxique, d'une femme sous l'emprise de son conjoint, et de violences. Un homme de 36 ans était jugé ce mardi au tribunal correctionnel de Périgueux pour des violences répétées sur sa compagne, d'octobre 2021 à fin 2022.

Violences répétées

La salle d'audience est pleine, remplie de la famille et des amis du prévenus. Ils sont venus pour le soutenir. De l'autre côté, assise au bout du banc, sa compagne n'est accompagnée que par une bénévole de France victimes.

La présidente raconte des mois de violences habituelles et répétées. Quand il l'a poussée et l'a frappée au ventre alors qu'elle était enceinte de six mois, cette nuit où il l'a giflée et l'a trainée par le cou, ou encore ce jour où il a éteint deux cigarettes sur son visage. Et puis cette dernière dispute, quelques jours avant Noël, où elle explique qu'il lui a uriné dessus après lui avoir donné plusieurs coups.

Parole contre parole

Face à sa famille et au tribunal, lui nie presque tout. Le médecin a bien noté des cicatrices compatibles avec des brûlures de cigarette, les enfants de la femme ont témoigné en ce sens, mais c'est tout. Il reconnait des insultes, et des "bousculades". Le reste, ce sont les dires de la victimes. A chaque fois, ils étaient tous les deux très alcoolisés, "l'atmosphère était explosive", dit-il, "et ça montait crescendo". Son avocate plaide la relaxe, "par manque de preuves", et parce que "toute cette affaire a été menée à charge" .

Relation d'emprise

"On a encore le triste exemple d'une relation de couple toxique", résume la procureure. Le couple s'était formé en 2020, et en 2021, l'homme a même été condamné une première fois pour des violences conjugales. Le couple n'a pas rompu pour autant, ils ont même eu un enfant, "Il va s'excuser, elle va y croire alors il recommence", dit la procureure. Même ses enfants ont essayé de la convaincre de le quitter, en vain.

L'homme est condamné à 15 mois de prison dont 5 avec sursis. Il doit se soigner, il a interdiction d'entrer en contact avec la victime et le tribunal prononce le retrait de l'exercice de son autorité parentale sur l'enfant qu'ils ont eu ensemble.

A la fin de l'audience, une femme quitte la salle et dit : "Si demain je n'aime pas quelqu'un, je vais dire qu'il m'a pissé dessus".