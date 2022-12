Un homme condamné pour avoir mis le feu à son drap et incendié tout l'immeuble en Dordogne

Il a la tête baissée, les yeux dans le vide, alors que les victimes se succèdent à la barre pour raconter cette nuit d’horreur. Un homme de 53 ans était jugé ce vendredi par le tribunal correctionnel de Périgueux pour avoir détruit par le feu son immeuble de Brantôme le 28 juin dernier . Vers 4h et demi du matin, les locataires de la rue Puyjoli de Meyjounissas ont été réveillés par de la fumée qui sortait de son appartement. Le feu s’est propagé à tout l’immeuble. Personne n’a été blessé mais les six logements et le commerce au rez-de-chaussée ont été entièrement détruits.

"On aurait pu l’éviter"

Face au tribunal, dans son jogging bleu, le prévenu ne dit pas grand-chose. Il a bu "une fois de plus", ce soir-là, une bouteille de whisky. Il a allumé son drap avec un briquet, il a pris son sac et il est parti. Quand il revient sur place le lendemain matin, il est interpellé par les gendarmes. "C’est un drame annoncé, on aurait largement pu l’éviter", s’emporte une des victimes. "Cela faisait des semaines qu’il disait qu’il allait foutre le feu à Brantôme", ajoute-t-il.

Les pompiers et les gendarmes étaient déjà intervenus, plusieurs fois, pour des tentatives de suicide ou parce qu’il avait tout cassé dans son appartement. Quelques mois plus tôt, il était monté sur le toit et avait jeté des tuiles .

Trouble de la personnalité

"Je buvais, je prenais souvent des cachets et je cassais tout", dit l’homme qui a du mal à expliquer son geste ce soir-là. "Je vivais dans le passé. Je cherchais à me faire du mal aussi." "Quand on a envie de se suicider, on reste dans l’appartement. On ne prend pas ses affaires et on ne part pas", rétorque la procureure.

Le prévenu a fait plusieurs séjours à Vauclaire, en hôpital psychiatrique. Pourtant pour l’expert il était bien conscient de ce qu'il faisait ce soir-là. L'homme est alcoolique, il a longtemps été addict à l'héroïne. Il présente un trouble de la personnalité psychopathique et paranoïaque. Pour son avocate, s'il ne répond pas c'est parce qu'il est "assommé par les médicaments". "Je regrette", dit-il. "Ca ne suffit pas. Je vois des flammes la journée, la nuit", répond une des victimes. L'homme est finalement condamné à quatre ans de prison, dont trois avec sursis. Il doit se soigner, travailler, indemniser les victimes. Et il n'a pas le droit de paraître en Dordogne ni d'entrer en contact avec les victimes.