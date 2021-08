Un homme condamné pour avoir séquestré sa compagne à Pithiviers

Un homme de 28 ans a été condamné à 12 mois de prison, dont six avec sursis, pour "séquestration" sur sa compagne, le 9 juillet 2021 à Pithiviers. Celle-ci avait alerté sur sa situation depuis le balcon de l'appartement, il refusait de la laisser sortir. Des faits habituels, sur fond de violences.

Le 9 juillet dernier vers 22 heures à Pithiviers, les gendarmes étaient appelés pour une dispute, dans un appartement de Pithiviers. Sur place, ils voient une femme, sur son balcon, qui leur crie qu'elle ne peut pas sortir, que son compagnon a confisqué les clefs et ne la laisse pas quitter l'appartement. En bas, la sœur de cette femme, Nassima, c'est son nom, tient un bébé dans les bras, celui du couple.

Les gendarmes doivent casser la porte pour entrer, et quand ils entrent ils voient qu'elle porte des traces de griffure au cou et aux bras. Elle assure se les être faits elle-même. Les enquêteurs soupçonnent des faits habituels de violence, mais en l'absence de preuves matérielles, l'homme n'est poursuivi que pour séquestration, car il reconnait empêcher régulièrement sa compagne de quitter l'appartement.

Le prévenu n'est pas venu à son procès

Au procès du jeune homme, âgé de 28 ans, il n'y a personne : pas de prévenu, pas d'avocat, pas de victime. Mais en raison de la nature des faits, et de l'habitude qu'a le prévenu de ne pas respecter ses obligations vis-à-vis de la justice, le président du tribunal judiciaire d'Orléans décide de le juger, "par jugement contradictoire à signifier", c'est assez rare.

Mais, déjà condamné pour des violences conjugales sur une autre femme, il n'a pas exécuté la peine de travaux d'intéret général qui lui avait été proposée par le juge d'application des peines. Et placé sous contrôle judiciaire après les faits du mois de juillet, avec notamment une interdiction d'entrer en contact avec la victime, il n'a pas non plus respecté ces obligations.

L'homme est condamné à un an de prison, dont six mois assortis d'un sursis probatoire. Il sera convoqué par le juge d'application des peines, pour effectuer la part ferme de cette condamnation. Le tribunal prononce aussi une obligation de soins. Et lui impose de participer à un stage de sensibilisation aux violences conjugales.