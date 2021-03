Un homme condamné pour des insultes sur Facebook contre le procureur de Montargis

Un homme de 48 ans a été condamné ce mercredi par le tribunal judiciaire de Montargis pour menace et outrage envers un magistrat. Entre octobre 2020 et février 2021, sur sa page Facebook, ce loirétain avait multiplié les publications peu amènes et injurieuses à l'encontre du procureur de Montargis.