Un homme condamné pour une agression sexuelle accusé de récidive à Montpellier

Une adolescente de 13 ans est dans le tram pour se rendre au collège, on est début septembre. Elle est alors abordée par un homme qui commence à lui caresser l'épaule. Elle change alors de place, il la suit et cette fois il va plus loin en lui caressant ses parties intimes. La collégienne le repousse et prend la fuite. La police est prévenue.

Quelques jours plus tard, elle repère son agresseur à bord du tramway. Et encore une fois, au mois de janvier. Son père, qui désormais l'accompagne pour aller à l'école, suit l'individu qui se rend... au commissariat. Vérification faite, il est venu se présenter dans le cadre de son contrôle judiciaire. Cet homme de 32 ans est sorti de prison il y a moins d'un an après avoir été déjà condamné pour avoir agressé sexuellement un garçon mineur.

En garde à vue, il a nié. Il devrait être jugé en comparution immédiate.