Un homme confondu par son ADN et mis en examen pour viol dans le quartier du Crêt de Roc à Saint-Etienne

Un homme mis en examen pour viol ce samedi 25 février, à Saint-Etienne. Les faits remontent au 12 février 2023, dans le quartier du Crêt de Roc. L'homme a été identifié grâce aux caméras de vidéoprotection et confondu par son ADN. La justice l'a placé en détention provisoire jusqu'à son procès.

ⓘ Publicité

Vers minuit, le 12 février, une femme de 40 ans rentre chez elle après le travail. Si les souvenirs sont flous, elle se rappelle avoir été suivie par un homme en trottinette avant de se faire violemment agresser. En se réveillant, en sang, après avoir perdu connaissance, elle se réfugie chez une voisine jusqu'à l'arrivée des secours. Elle a dû être hospitalisée en raison de ses blessures.

Au départ de l'enquête, les traces ADN retrouvées sur la victime ne donnent rien : l'ADN ne correspond à aucun profil du fichier national des empreintes génétiques. Le jeune homme est ensuite identifié sur des images de vidéosurveillance. Il est placé en garde-à-vue et son domicile est perquisitionné. On y retrouve la trottinette tâchée du sang de la victime, ainsi que des vêtements appartenant au mis en cause. L'homme est en France depuis seulement trois mois et vit, non loin du bas du Crêt de Roc, chez ses frères. Finalement, son empreinte génétique est comparée à l'ADN de l'agresseur, le résultat indique qu'il s'agit de la même personne.

Durant sa garde à vue, l'homme a d'abord nié les faits, puis expliqué que c'était un complot avant d'exercer son droit de garder le silence.