Un automobiliste a été arrêté ce samedi à 141 km/h sur la départementale entre Lassay-les-Châteaux et Mayenne. Son permis lui a été confisqué.

Montreuil-Poulay, France

Les gendarmes de la Mayenne ont intercepté samedi 4 août vers 16h40 un automobiliste roulant à 141 km/h au lieu de 80 km/h, sur la départementale 34 entre Lassay-les-Châteaux et Mayenne. Il a été arrêté au niveau de Montreuil-Poulay. Les gendarmes ont immédiatement retiré son permis de conduire au conducteur, un habitant du Morbihan. Sa voiture, une berline familiale, a été placée à la fourrière, et l'homme sera convoqué au tribunal de Laval. Il risque une amende et la suspension de son permis de conduire.