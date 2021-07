Un homme d'une quarantaine d'années retrouvé mort sur la bande d'arrêt d'urgence du périphérique toulousain

Une enquête est en cours après la découverte d'un corps sur le périphérique de Toulouse. Vers minuit, dans la nuit du vendredi 23 au samedi 24 juillet, les pompiers ont retrouvé un homme d'une quarantaine d'années mort, sur la bande d'arrêt d'urgence. C'était sur la rocade intérieur, près du pont canal et de l'échangeur de Lespinet. On ne sait pas à cette heure si l'homme était à côté de sa voiture, et quelles sont les circonstances du décès.