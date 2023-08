Accident de la route à Canchy : un homme décédé, une femme et deux enfants gravement blessés

Un automobiliste de 38 ans est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi dans un accident de la route à Canchy, au nord d'Abbeville. Une femme d'une trentaine d'années et ses deux enfants se trouvaient aussi à bord du véhicule : tous trois sont gravement blessés selon les pompiers de la Somme. Les secours ont été appelés vers 00h30 pour une collision mortelle entre deux voitures. Selon nos informations, le conducteur décédé se serait endormi au volant et aurait percuté un autre véhcule. Dans cette deuxième voiture, cinq occupants sont plus légèrement blessés mais sous le choc. La compagnie de gendarmerie d'Abbeville a ouvert une enquête.

Plus tôt dans la soirée, les pompiers et gendarmes sont intervenus sur un autre accident important dans le Vimeu . Deux personnes d'une vingtaine d'années ont été transportées par hélicoptère gravement blessés à l'hôpital d'Amiens.