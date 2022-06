Un homme de 33 ans meurt après avoir été poignardé lors d'un barbecue en Dordogne

Un homme d'une trentaine d'années est mort dans la nuit de mardi à mercredi à Coulounieix-Chamiers en Dordogne, près du barbecue de la rue Jean Macé. Il a reçu un coup de couteau et les secours n'ont pas réussi à le réanimer. Un jeune homme a été interpellé.

Sur la petite étendue d'herbe à proximité des barres d'immeubles de la rue Jean Macé à Coulounieix-Chamiers, on voit encore des bûches consumées et des morceaux de carton dans le gros barbecue de béton. Le banc à proximité est vide, on entend au loin les enfants qui jouent sur le terrain de football à proximité. C'est ici, dans la nuit de mardi 7 juin à mercredi 8 juin, vers deux heures du matin, qu'un homme a été poignardé au couteau, selon les informations de France Bleu Périgord. Il est mort des suites de ses blessures.

La victime est un homme de 33 ans, qui habite à Agonac. Une habitante de la barre HLM juste à côté décrit avoir entendu des éclats de voix dans la nuit, elle s'est penchée à la fenêtre : "J'ai vu une ombre qui partait en courant, et un homme à terre", raconte-t-elle. Des gens viennent souvent boire de l'alcool et faire des grillades sur ce barbecue public en plein air, parfois, certains dorment à même le sol, alors elle ne s'est pas tout de suite inquiétée.

Un jeune homme du quartier interpellé

Les secours et la police sont arrivés quelques minutes plus tard. Selon cette témoin, ils ont longuement tenté de le réanimer, sans succès. Le parquet de Périgueux indique dans un communiqué qu'un suspect a été interpellé en fin de matinée. Selon nos informations, il s'agit d'un jeune homme d'une vingtaine d'années, qui habite une barre d'immeuble du quartier. Il est connu des services de police et aurait des problèmes d'alcool.

Il a été placé en garde à vue dans les locaux du commissariat de Périgueux. Selon la procureure de Périgueux Solène Belaouar, le jeune homme est suspecté d'avoir "porté le coup de couteau qui a entraîné la mort, alors qu'ils partageaient un barbecue en présence d'un troisième homme". Les policiers ont longuement parcouru l'herbe et la route à proximité dans la nuit, vraisemblablement à la recherche du couteau. Le parquet ne confirme pas si l'arme a été retrouvée.