Un homme d'une trentaine d'années retrouvé mort dans un parc des Côtes-d'Armor

Cela faisait déjà plusieurs heures ce que cet homme était mort lorsque la police a été appelée ce samedi matin, vers 9 heures. Comme le révèlent nos confrères du Télégramme, le corps d'un homme d'une trentaine d'années a été retrouvé dans un square, rue de Bretagne, à Langueux, dans les Côtes-d'Armor.

Un sachet de poudre blanche retrouvé

Selon les premières constatations, "aucun signe extérieur" ne montre que la victime a été blessée ou frappée, selon Philippe Miziniak, le commissaire de Saint-Brieuc. La victime serait morte entre minuit et 5 heures du matin. Un petit sachet avec de la poudre blanche a été retrouvé à proximité du corps. Impossible pour l'heure d'affirmer qu'il s'agit de drogue. Rien ne montre non plus que la victime en aurait consommée.

Une autopsie est prévue la semaine prochaine pour connaitre les raisons précises de sa mort.