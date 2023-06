Un homme d'une trentaine d'années tué par un commando à Amiens Nord

Un homme a été tué ce samedi, en début de soirée, à Amiens Nord, a appris France Bleu Picardie. La victime, âgée d'une trentaine d'années, a été tuée boulevard de Beauvillé. Des suspects ont été interpellés, selon plusieurs sources proches du dossier.

Vers 19 heures, quatre hommes sont descendus de voiture, près du bar l'Oasis, à la jonction du boulevard de Beauvillé et de la rue de Roubaix. La victime a alors été prise pour cible, à coup d'arme à feu. Le commando a ensuite pris la fuite. Selon nos informations, plusieurs suspects ont été interpellés peu après, dans le quartier Longpré, alors qu'ils venaient d'abandonner le véhicule.

Des suspects interpellés

Sur place, ce samedi soir, de nombreux riverains sont descendus près de la scène du crime, délimitée à l'aide de rubalise. Une tente blanche a été installée pour protéger le corps des regards et des appareils photos. D'importants moyens de la police nationale et de la police municipale ont été déployés. Un membre du parquet d'Amiens s'est également rendu sur place.

Le boulevard de Beauvillé a été coupé en direction du centre-ville d'Amiens. Selon nos informations, la victime avait déjà été prise pour cible, il y a une quinzaine de jours, dans ce même quartier.

"Plus aucun territoire n’est épargné et les criminels n’hésitent plus à tirer en plein jour au milieu des passants pour assassiner leur cible" réagit Matthieu Valet, porte-parole du SICP, le syndicat indépendant des commissaires de police, auprès de France Bleu Picardie. "Je salue la réactivité et le courage des policiers qui une fois de plus ont réussi à interpeller des suspects en flagrant délit seulement quelques minutes après les faits." Il déplore l'augmentation "très inquiétante" des règlements de comptes. "La police judiciaire est saisie et devra faire la lumière sur cet assassinat", conclue Matthieu Valet.