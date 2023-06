Un homme d'une vingtaine d'années gravement blessé par balle à Raismes

Un jeune homme d'une vingtaine d'années a été gravement blessé par balle après des tirs d'arme à feu ce samedi 3 juin vers 22h dans le quartier du Petit-Paris à Raismes dans le Valenciennois. Une enquête est ouverte pour comprendre pourquoi il a été pris pour cible et par qui.

Gravement blessé, il se réfugie dans un appartement en passant par la fenêtre

Selon nos informations, le jeune homme se trouvait dans la rue quand il a été touché. Il s'est alors enfuit en courant et a aperçu une fenêtre ouverte dans un appartement au rez-de-chaussée de la résidence du 19-Mars. Il a réussi à entrer et a été mis en sécurité dans le salon par les locataires qui ont appelé les secours.

La police s'est rendue sur place pour sécuriser le périmètre et permettre l'intervention des pompiers et des équipes du SMUR de Maubeuge et Valenciennes. Le jeune homme a ensuite été conduit en ambulance au centre hospitalier de Valenciennes.

Un hélicoptère a pu atterrir dans le stade pour le prendre en charge mais les secours n'ont finalement pas eu besoin de l'utiliser pour transporter la victime.